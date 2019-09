Un banco en todos lados y a toda hora

Muchas veces hemos escuchado hablar de las ventajas de las nuevas tecnologías cuando se aplican a situaciones de la vida cotidiana. Las innovaciones tienen el potencial de mejorar el día a día pero también requieren adaptarse a nuevos hábitos culturales. Un ejemplo vinculado con la economía de los hogares y las empresas es la relación de las personas con el dinero y los bancos.

Así como ya no se tiene que esperar a la noche para ver una serie en televisión, hoy tampoco es necesario llegar antes de las 15 horas a un banco para realizar operaciones vinculadas con el pago de servicios, transferencias de dinero, depósitos o cualquier otra actividad financiera.

“De entrada nomás, te damos una ventaja que sabemos vas a valorar. Te ahorrás todos los problemas de ir al banco, porque directamente ni vas. No hay colas, no hay ‘saque número y espere´, no hay formularios ni múltiples firmas. No hay burocracia ni papeleo”. Así lo expresa la carta de presentación de Wilobank, la primera banca digital de la Argentina que opera en el mercado desde poco más de un año y que ya cuenta con una cartera de más de 27 mil clientes.

Mundo PyME dialogó con su presidente, Guillermo Francos, acerca del impacto de las nuevas tecnologías en la economía y la repercusión positiva que tienen las nuevas herramientas en el sector emprendedor.

¿Cuándo nace Wilobank?

Si bien el proyecto nace como idea en 2016, ya para 2017 obtiene la aprobación del BCRA, y un año después, el 30 de julio de 2018, sale al mercado.

¿Cuáles consideran que son las ventajas comparativas de la banca digital en relación a la tradicional?

La diferencia es que Wilobank es un banco nacido 100% digital. Para ser cliente, solo se necesita bajar una app al teléfono celular y completar unos datos. Una operación que sólo dura unos minutos. Sus costos son mucho más bajos que los bancos tradicionales y esto se traslada a mayores beneficios para los clientes. Siempre decimos que cada celular es una sucursal de Wilobank porque todas las operaciones se hacen desde allí.

En esta era tecnológica, se supone que una entidad financiera que nace digital puede instalarse rápidamente en los más jóvenes, en los emprendedores o en las pequeñas empresas, es decir, en aquellos a los que quizás se les hace más complicado acceder a las estructuras financieras más tradicionales. ¿Esto es así?

Sí, es así. Una de las consignas del banco, que se va cumpliendo, es lograr la inclusión financiera. Es decir, que cada vez más personas accedan a la bancarización y tomen los beneficios que esto conlleva. El 50% de los clientes de Wilobank nunca habían tenido una cuenta bancaria. También parte de nuestra política comercial apunta a lograr la creación de productos de fácil acceso que contradicen la lógica burocracia de la banca tradicional.

En esta dirección, ¿considera que el avance tecnológico ha tenido impacto positivo en dinamizar el sector productivo y emprendedor, desde lo local hasta lo regional?

Lo más importante fue el acuerdo con Garantizar y el aprovechamiento de la creación de su garantía digital, hecho que nos permitió monetizar esas garantías y colaborar con el financiamiento de las micropymes, incluso en un período de dificultades en la macroeconomía.

¿Conoce experiencias de éxito que se destaquen en el país?

Creemos que la alianza entre Garantizar y Wilobank es una experiencia de éxito porque posibilita a muchos emprendedores lograr una financiación que seguramente no habrían obtenido por los canales tradicionales.M