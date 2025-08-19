Acusan de cuatro violaciones al hijo mayor de la princesa de Noruega

El hijo de la princesa, Marius Borg Høiby de 28 años, fue arrestado el 4 de agosto de 2024, sospechoso de haber agredido a su pareja. Está acusado de cuatro violaciones, un total de 32 delitos.

En una declaración pública realizada 10 días después de su detención, afirmó haber actuado "bajo los efectos del alcohol y la cocaína tras una discusión", sufrir "trastornos mentales" y luchar "desde hace mucho tiempo contra la adicción" a la droga.

El fiscal general de Noruega, Sturla Henriksbø, en una rueda de prensa sostuvo que fue inculpado por maltrato a allegados y por haber grabado imágenes sin consentimiento. Estos hechos desencadenaron una serie de otras revelaciones y denuncias por parte de 16 víctimas, agregó el fiscal.

"La pena máxima por los delitos mencionados en el acta de acusación es una condena de prisión de hasta diez años", declaró. Y subrayó: "Se trata de hechos muy graves que pueden dejar secuelas duraderas y destruir vidas", subrayó el fiscal.

Según él, Høiby habría violado a cuatro mujeres cuando estaba dormidas. Y habrían sido filmadas.

También está acusado por agresiones físicas y morales a su expareja, Nora Haukland, la única identificada por la fiscalía, entre el verano de 2022 y el otoño 2023.

"En varias ocasiones, le habría dado un portazo en la cara, le habría golpeado la cabeza contra la pared y empujado contra la nevera", añadió Henriksbø.