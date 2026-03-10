Aprueba tratamiento para la enfermedad de Parkinson.

Japón aprobó tratamientos innovadores con células madre para la enfermedad de Parkinson y la miocardiopatía isquémica, que estarán disponibles en unos meses.

La buena noticia fue informada por la empresa Sumitomo Pharma, una de las farmacéuticas involucradas. A través de un comunicado, la compañía informó que el descubrimiento obtuvo una "aprobación condicional y limitada en el tiempo" para la fabricación y comercialización de Amchepry, su terapia para la enfermedad de Parkinson que consiste en trasplantar células madre al cerebro del paciente.

¿Cómo funciona la medicación?

Se trata del primer medicamento comercial que utiliza células madre pluripotentes inducidas (iPS), que se crean reprogramando genéticamente células adultas, ya especializadas, para que vuelvan a un estado juvenil, a diferencia de las células madre embrionarias humanas, que se obtienen de embriones.

Las iPS pueden transformarse en una variedad de otros tipos diferentes de células, y su uso es un campo de investigación clave de la medicina actual. El científico japonés Shinya Yamanaka ganó el Premio Nobel en 2012 por su investigación sobre estas células.

El ministro japonés de Sanidad, Trabajo y Bienestar, Kenichiro Ueno, confirmó la aprobación en una rueda de prensa tras una reunión gubernamental, en declaraciones recogidas por la agencia japonesa de noticias Jiji Press. "Espero que esto suponga un alivio para los pacientes no solo de Japón, sino de todo el mundo", aseguró.