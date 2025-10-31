Así hacía "willy" con la moto y atropelló a una jubilada que lucha por su vida

Un joven conducía una moto haciendo "willy" y atropelló a una mujer de 74 años, a la dejó en estado delicado, luchando por su vida. Tras ello, el conductor fue detenido.

El episodio ocurrió el domingo pasado cerca de las 20, en la intersección de calles 17 y 47, en la localidad bonaerense de Colón. La brutal secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad de la zona.

Según muestran las imágenes, el conductor de 18 años manejaba realizando maniobras imprudentes con su moto Keller 110 cc color negra cuando impactó de lleno contra la víctima.

Testigos afirman que el conductor estaba alcoholizado y habría cruzado en rojo. De igual manera, según precisaron los medios locales, la calle por la que transitaba había sido cerrada parcialmente por las elecciones.

Tras el impacto, la mujer quedó desplomada sobre el asfalto. Enseguida, los vecinos alertaron al personal de Emergencias que rápidamente llegó a la zona.

La víctima tuvo que ser trasladada al Hospital Municipal de urgencia y desde entonces permanece internada en terapia intensiva luchando por su vida.

El motociclista, por su parte, sufrió lesiones leves y está fuera de peligro.