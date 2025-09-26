Bautista Mascia, el ex GH, donó la casa que ganó en el reality.

viernes 26 de septiembre de 2025
Bautista Mascia donó la casa que ganó en Gran Hermano. El campeón uruguayo de la edición 2023/2024 eligió no quedarse con el premio y decidió destinarlo a una causa solidaria.

El ex GH, contó su decisión en las redes sociales donde compartió fotos del terreno donde se levantará la vivienda. Según explicó, la vivienda fue donada a la Asociación Civil La Casita Trans, una organización cordobesa que acompaña a infancias y juventudes trans.

En ese contexto, Bautista mostró el terreno y comentó: “Hoy temprano fui a conocer el terreno que conseguimos para poner la casa que ganamos en GH”. “Van a usar ese lote para que la asociación tenga un lugar más grande para seguir acompañando y ayudando a más personas”, contó Mascia.

Por su parte, la organización desbordada de emoción, también compartió lo sucedido en sus redes sociales: “Hoy nos visitó @bautimascia en el terreno donde pronto instalaremos la casa que nos donó, premio que recibió como ganador de GH 2024”.

Los integrantes de la asociación destacaron el impacto del gesto: “Gracias Bauti por tu sencillez, tu calidez y humanidad. Por construir con nosotros el sueño más grande: la casa propia, un lugar abierto a la comunidad, al barrio”.

La casa donada, sin duda que marca el inicio de un proyecto histórico que pronto se materializará en paredes y techos en pos de una causa solidaria.

