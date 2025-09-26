Bautista Mascia, el ex GH, donó la casa que ganó en el reality.

Bautista Mascia donó la casa que ganó en Gran Hermano. El campeón uruguayo de la edición 2023/2024 eligió no quedarse con el premio y decidió destinarlo a una causa solidaria.

El ex GH, contó su decisión en las redes sociales donde compartió fotos del terreno donde se levantará la vivienda. Según explicó, la vivienda fue donada a la Asociación Civil La Casita Trans, una organización cordobesa que acompaña a infancias y juventudes trans.

En ese contexto, Bautista mostró el terreno y comentó: “Hoy temprano fui a conocer el terreno que conseguimos para poner la casa que ganamos en GH”. “Van a usar ese lote para que la asociación tenga un lugar más grande para seguir acompañando y ayudando a más personas”, contó Mascia.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Por su parte, la organización desbordada de emoción, también compartió lo sucedido en sus redes sociales: “Hoy nos visitó @bautimascia en el terreno donde pronto instalaremos la casa que nos donó, premio que recibió como ganador de GH 2024”.

Los integrantes de la asociación destacaron el impacto del gesto: “Gracias Bauti por tu sencillez, tu calidez y humanidad. Por construir con nosotros el sueño más grande: la casa propia, un lugar abierto a la comunidad, al barrio”.

La casa donada, sin duda que marca el inicio de un proyecto histórico que pronto se materializará en paredes y techos en pos de una causa solidaria.