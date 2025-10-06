Cancelan un tren nocturno que une las ciudades de París, Berlín y Viena.

La compañía ferroviaria francesa SNCF anunció que dejará de operar el tren nocturno París–Viena–Berlín a partir del 14 de diciembre de 2025, tras la decisión del Ministerio de Transporte francés de retirar la subvención estatal que sostenía este servicio.

Cabe destacar que la ruta se operaba conjuntamente con sus socios ÖBB (Austria), Deutsche Bahn (Alemania) y SNCB (Bélgica). SNCF explica que su participación en esta línea estaba “condicionada a la ayuda pública del Estado, indispensable para garantizar su viabilidad económica”.

El tren nocturno, lanzado en diciembre de 2021 bajo la marca Nightjet, mantiene una ocupación media del 70% en 2024. Pero pese a su notable éxito comercial, el modelo sigue siendo económicamente insostenible sin apoyo estatal.

Según SNCF Voyageurs, los trenes nocturnos presentan costes estructuralmente más elevados. La compañía francesa explica que cada asiento solo puede venderse una vez al día, frente a las cuatro o cinco rotaciones diarias posibles en trenes diurnos o aviones.

Además, los costes de personal son mayores, al requerir más tripulación, servicios nocturnos y cambios de locomotora y personal en los pasos fronterizos.

A ello hay que añadir que los largos recorridos internacionales implican elevados gastos de acceso a infraestructuras y energía en varios países.

De hecho, todos los trenes nocturnos que operan dentro de Francia lo hacen con subvención estatal, recuerda la operadora.

No obstante, los billetes continúan disponibles en los portales nightjet.com (ÖBB) y DB Bahn, y SNCF asegura que en 2026 se restablecerá progresivamente la venta de trenes internacionales mediante su nuevo sistema de distribución.

Por otro lado, las obras de mantenimiento y modernización en las redes francesa y alemana impidieron que el servicio alcanzara su objetivo de operar a diario. Así, para el calendario de 2026 se había previsto mantener solo tres frecuencias semanales por sentido, en acuerdo con el Estado francés.

El fin del tren París–Viena–Berlín supone un golpe simbólico para la red de trenes nocturnos europeos, considerada una alternativa sostenible frente al transporte aéreo.