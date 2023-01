Crimen de Fernando Báez Sosa: qué declaró Graciela, la mamá de la víctima y cómo continúa la causa

En el inicio de la última jornada de alegatos, Graciela Sosa, la madre de Fernando Báez Sosa, aseguró que “nunca” pensó que estaría presenciando el juicio por el asesinato de su hijo. “Solo deseo justicia”, exclamó.

La mamá de Fernando pudo hacer uso de su derecho para hablar frente a los jueces. “La verdad que nunca pensé que estaría en este lugar, siempre pensé que algún día mi hijo se recibiría y estaría viendo como él defendería a la gente”, dijo Sosa.

“Nunca pensé que estaría presenciando el asesinato de mi hijo. Me costó muchísimo estar en este lugar. Nunca me atreví a mirar los vídeos y acá lo vi en reiteradas veces. Yo solo pido Justicia por mi hijo, quiero que ellos paguen lo que hicieron, no le tuvieron piedad para nada. Solo deseo justicia”, concluyó la madre visiblemente emocionada.

Cómo sigue el juicio por el crimen de Báez Sosa

Tras las palabras de Graciela Sosa, el alegato de la defensa tuvo lugar sin la madre de la víctima presente.

Finalmente, Hugo Tomei, abogado defensor de los imputados, pidió lo que era previsible: la absolución de los 8 jóvenes basándose en cuestiones procesales. Si no se da lugar al pedido, busca que se los condene por homicidio en riña ya que argumenta que no hubo planificación ni intención de matar a Báez Sosa.

En tanto, tras la exposición de los alegatos, llegará la lectura del veredicto que, según se anunció hoy, será el lunes 6 de febrero a las 13 horas.

El jurado conformado por María Claudia Castro, Christian Rabaia y Emiliano Lázzari leerá su veredicto en el que la fiscalía busca una condena perpetua para los 8 acusados.