Cayeron dos secuestradores que asesinaron a su víctima en Chile

El Juzgado de Garantía de Temuco amplió la detención de un menor de 17 años y un joven de 21, los dos acusados de secuestrar y asesinar al joven José Tomás Tamayo Fuentes (20), a quien lo tuvieron privado de su libertad alrededor de 13 días.

La víctima había llegado desde Santiago hasta la Región de La Araucanía semanas antes para trabajar como temporero, sin embargo, días atrás, su mamá perdió contacto con él y comenzó a recibir mensajes y llamados en los que le exigían la suma de USD 200, para volver a ver con vida a su hijo.

En ese contexto, la mamá del joven hizo una denuncia por secuestro extorsivo ante la Policía de Investigaciones (PDI), quienes tras georreferenciar los mensajes dieron con una casa ubicada en la calle Ramón Morales, en el sector Las Vegas de Chivilcán.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En el lugar, encontraron el cuerpo sin vida de la víctima.

Además, la Policía arrestó a los dos acusados, quienes tenían antecedentes previos por delitos de gravedad. El juez Mauricio Torres decidió extender el control de detención.