Cayó la banda de “los carniceros infieles”: cuál era su modus operandi y cómo los agarraron

La Policía de la Ciudad desbarató y detuvo a una banda familiar apodada los “carniceros infieles”, integrada por dos empleados de un frigorífico del barrio porteño de Mataderos y sus hijos.

Una denuncia realizada por los propietarios del frigorífico afectado, ubicado en la esquina de Rodó y Timoteo Gordillo dio lugar a los meses de tareas investigativas que encabezó la División Defraudaciones y Estafas de la fuerza porteña.

Luego de analizar las cámaras de seguridad internas y externas del establecimiento, además de realizar tareas de vigilancia encubierta en los horarios de mayor actividad, se confirmó la modalidad delictiva que llevaba adelante la banda, que robaba grandes cantidades de carne y derivados para revenderlos en carnicerías de la Ciudad y del Conurbano bonaerense.

En el marco de la investigación, se develó que en las facturas figuraban ventas por montos reducidos, cuando en realidad se cargaban cantidades muy superiores de achuras y embutidos, lo que representa un robo estimado entre 100 y 300 kilos por operación, con un valor aproximado de 800 mil pesos cada vez.

En uno de los seguimientos encubiertos, se frenó a uno de los conductores sospechosos de robar la mercadería y al realizar el pesaje se constató un desfasaje notable entre lo facturado y lo cargado. En los allanamientos, fueron detenidos los dos empleados acusados y se incautaron grandes cantidades de carne, dinero en efectivo, teléfonos celulares, documentación y facturas que acreditaban las maniobras fraudulentas.

Los cuatro detenidos —dos empleados y sus respectivos hijos— quedaron a disposición de la Justicia, acusados de Defraudación y robo agravado.

En la causa interviene el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 35.