Ernesto Tenembaum, sobre el allanamiento a Macri: "Los unos a los otros hacen cosas horribles como si esto no tuviera un costo para el país"

Hace algunas semanas, en esta misma columna, nosotros manifestamos cierta perplejidad y cierta bronca porque durante una manifestación opositora, el 17 de agosto, un grupo de gente se dirigió al domicilio personal de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y la insultó. Eso no debe ocurrir porque es su domicilio particular y porque hay otras maneras de resolver el tema. Lo que siguió a esto, es que la dirigencia opositora que había convocado esa marcha: Mauricio Macri, Patricia Bullrich, y Elisa Carrió no repudiaron el hecho, como si no fuera importante, o como si fue una conducta normal o habilitada dentro de la democracia.

Bueno, semanas después pasó algo que tiene algunos puntos de conexión, pero esta vez la víctima no es Cristina Fernández de Kirchner , sino otro ex presidente, Mauricio Macri. Macri volvió de Europa y debía quedarse catorce días encerrado porque no tenía que tener contacto con nadie. Ustedes saben que esos son los criterios que rigen cuando una persona viene del exterior. Sin embargo, recibió en su quinta a intendentes del interior de la provincia Buenos Aires y ellos subieron a sus redes las imágenes de esa reunión. Unos días después recibió la visita de la Policía Bonaerense. Esta fuerza policial no allana el domicilio de un ex presidente sin consultar antes. Estos le sacaron las cintas de las cámaras de seguridad para buscar pruebas, y cuando Macri hizo saber lo que pasaba y denunció el allanamiento, apareció un comunicado del PJ bonaerense diciendo que esto no era cosa de ellos, que esto era cosa de la interna del macrismo, porque el juez, Juan Manuel Culotta, que parecía haber decidido el allanamiento, había sido designado por Macri. Eso fue continuado por un tuit, nada más y nada menos, que de Cristina Kirchner, titulado "Allanamiento Fake", mediante el que no solo lo calificaron a Macri de mentiroso, sino de victimizarse.

Bueno, el PRO respondió mostrando el documento que demostraba que la Policía Bonaerense había hecho el allanamiento luego de una denuncia hecha por funcionarios del municipio de Malvinas Argentinas, que es del Frente de todos. Y que además quien manejaba la causa no era el juez sino el fiscal.

Con lo cual lo allanaron, le dijeron mentiroso y nadie, ni la vicepresidenta ni mucho menos el presidente, se solidarizó con Macri o dijo: "eso me parece mal", en referencia al allanamiento que realizaron en la vivienda de un expresidente.

Los unos a los otros hacen cosas horribles hace tiempo y siguen haciéndoselas, como si esto no tuviera ningún costo ni para ellos mismos, ni para el país.