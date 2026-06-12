Cómo era el modus operandi del detenido que promocionaba falsos castings y abusaba a las modelos.

Un hombre fue detenido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el marco de una investigación por presuntos abusos sexuales y estafas vinculadas a la organización de falsos castings para modelos. La causa, que se encuentra en etapa de instrucción judicial, busca determinar si el acusado utilizaba supuestas oportunidades laborales en el ámbito de la moda y la publicidad para captar víctimas.

De acuerdo con la información difundida por fuentes judiciales y policiales, el sospechoso se presentaba como fotógrafo, productor o representante de agencias de modelaje. A través de redes sociales y plataformas de búsqueda laboral, ofrecía convocatorias para campañas publicitarias, producciones fotográficas y eventos que prometían oportunidades de crecimiento profesional.

La investigación sostiene que, una vez que lograba establecer contacto con las aspirantes, coordinaba encuentros presenciales bajo la apariencia de entrevistas o pruebas de selección. Según las denuncias, algunas de estas reuniones se realizaban en estudios fotográficos o espacios que no contaban con vínculos comprobables con empresas del sector.

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Los testimonios incorporados a la causa señalan que varias mujeres habrían sido víctimas de engaños y situaciones de abuso durante esos encuentros. A partir de las denuncias, los investigadores comenzaron a reunir evidencia documental y digital que derivó en allanamientos y, finalmente, en la detención del acusado.

Las autoridades también analizan dispositivos electrónicos, registros de comunicaciones y publicaciones en redes sociales para determinar el alcance de las maniobras investigadas. Asimismo, intentan establecer si existen otras posibles víctimas que aún no hayan realizado denuncias formales.

El caso generó preocupación en el ambiente del modelaje y la producción audiovisual, donde profesionales del sector insisten en la importancia de verificar la identidad de quienes organizan castings y de confirmar que las convocatorias provengan de agencias o empresas reconocidas.

Especialistas en seguridad recomiendan desconfiar de ofertas laborales que prometan ganancias extraordinarias, solicitar referencias de los organizadores y evitar asistir a reuniones en lugares no identificados o sin acompañamiento cuando se trate de propuestas desconocidas.

Mientras avanza la investigación, el detenido permanece a disposición de la Justicia. Como ocurre en todo proceso penal, rige el principio de inocencia hasta que una sentencia firme determine su eventual responsabilidad en los hechos que se le imputan. La causa continúa abierta y los investigadores no descartan que surjan nuevas denuncias o elementos de prueba en las próximas semanas.