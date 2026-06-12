Los autos 0 km se venden un 25% más baratos.

El mercado automotor atraviesa un escenario particular en el que varias marcas y concesionarias comenzaron a ofrecer vehículos cero kilómetro con descuentos que, en algunos casos, alcanzan el 25% respecto de los precios de lista. La estrategia busca estimular las ventas en un contexto de menor demanda y creciente competencia entre fabricantes.

Durante los últimos meses, el sector registró cambios importantes en la dinámica comercial. La desaceleración de la inflación, la ampliación de la oferta de vehículos y la necesidad de cumplir objetivos de ventas llevaron a muchas empresas a lanzar promociones, bonificaciones y planes de financiación más atractivos para los consumidores.

Los descuentos no son uniformes y varían según la marca, el modelo y la disponibilidad de stock. Los mayores beneficios suelen encontrarse en vehículos de segmentos específicos o en unidades que las concesionarias buscan comercializar rápidamente para renovar inventarios. En algunos casos, las rebajas se aplican de manera directa sobre el precio final, mientras que en otros se combinan con planes de financiación a tasa promocional.

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Especialistas del sector explican que la diferencia entre los precios de lista y los valores efectivamente pagados por los compradores se amplió durante el último año. Esto se debe a que las terminales automotrices y los concesionarios buscan recuperar volumen de ventas en un mercado donde los consumidores analizan con mayor detenimiento cada decisión de compra.

Además de los descuentos, muchas marcas ofrecen financiación en cuotas, bonificaciones en gastos de patentamiento y beneficios adicionales para quienes entregan un vehículo usado como parte de pago. Estas herramientas comerciales buscan facilitar el acceso a los automóviles nuevos y atraer a clientes que habían postergado la renovación de su vehículo.

Los analistas consideran que este escenario representa una oportunidad para quienes cuentan con capacidad de compra o acceso al crédito. Sin embargo, recomiendan comparar precios entre distintas concesionarias y revisar cuidadosamente las condiciones de cada promoción antes de concretar una operación.

Por otro lado, la reducción de los precios efectivos de los cero kilómetro también genera impacto en el mercado de usados. Cuando la diferencia entre un vehículo nuevo y uno usado se acorta, algunos compradores optan por dar el salto a una unidad sin rodar, lo que puede modificar la dinámica de precios en ambos segmentos.

Desde el sector automotor señalan que la evolución de las ventas durante los próximos meses dependerá de factores como la estabilidad económica, la disponibilidad de financiamiento y el comportamiento del consumo. Mientras tanto, los descuentos de hasta el 25% en algunos modelos se convierten en una de las principales herramientas para impulsar la actividad y atraer compradores a los salones de venta.