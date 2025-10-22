Crece la tendencia de la "co-docencia": en qué consiste y cuáles son sus ventajas

La co docencia es una tendencia que cada vez se instala con más frecuencia en las aulas. Esa es una de las principales conclusiones de la reciente Encuesta Internacional sobre Enseñanza y Aprendizaje (TALIS 2024, según la sigla en inglés), realizada por la OCDE.

Según los resultados de TALIS, trabajo en el que participaron 280.000 docentes y directores de 17.000 escuelas secundarias todo el mundo, en la mayoría de los sistemas educativos los docentes afirman dedicar más tiempo al trabajo en equipo que en 2018, período en que se realizó la edición previa de la encuesta.

“La colaboración no solo contribuye a mejorar los resultados de los estudiantes, sino también los de los docentes. En general, los educadores que afirman colaborar más también presentan mayores niveles de satisfacción y bienestar laboral”, señala el informe de la OCDE, que presenta datos para 55 sistemas educativos.

Según el informe TALIS, desde 2018 la codocencia se incrementó en 21 sistemas educativos, con aumentos de hasta 57 puntos porcentuales en Vietnam. Brasil, Colombia, España y Chile también figuran entre los países donde crece la tendencia a enseñar en equipo.

En Argentina, las reformas de la escuela secundaria en varias jurisdicciones prevén un mayor trabajo colaborativo entre los docentes. Río Negro fue la provincia pionera en avanzar en esta dirección con la implementación de la nueva Escuela Secundaria Rionegrina (ESRN) desde 2017.