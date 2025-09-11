Crece la violencia en las escuelas: 1 de cada 3 estudiantes experimentó acoso escolar

La violencia en los entornos educativos representa una problemática en muchos países de América Latina. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la educación, la ciencia y la cultura, reveló que la violencia escolar afecta a la mitad de los menores en el mundo, aproximadamente mil millones de niños y adolescentes cada año.

Según el informe, 1 de cada 3 estudiantes experimentó acoso escolar en el último mes, mientras que más de tres estudiantes estuvieron involucrados en peleas físicas entre compañeros.

Además, la UNESCO advierte que las formas de violencia no se limitan a los físico sino que también incluyen abusos psicológicos, emocional y sexual.

Por otro lado, el ciberacoso que es otra variante reciente de violencia crece rápidamente y afecta a 1 de cada 10 estudiantes a nivel global.

Las redes sociales y las plataformas se han convertido en herramientas para el hostigamiento constante lo que exacerba las secuelas emocionales y psicológicas de quienes lo padecen.

Para la prevención la UNESCO, subraya la importancia de incorporar programas de educación socioemocional en los planes de estudio. Estas enseñanzas ayudan a los estudiantes a desarrollar habilidades como la empatía, la resolución de conflicto, y el manejo de emociones, herramientas esenciales para prevenir comportamientos agresivos.