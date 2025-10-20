Cuál es la ciudad que tiene el internet más rápido del mundo

Valparaíso se consagró como la ciudad a nivel mundial con el internet fijo por banda ancha más rápido con 398.21 Mbps, superando a varias localidades internacionales.

El informe fue publicado el jueves pasado, en el portal publicado con la medición Speedtest Global Index, que evalúa la velocidad de descarga promedio por país.

En ese contexto, Valparaíso escaló hasta el primer lugar que era ocupado por Abu Dabi, que se quedó con 376.42 Mbps. La ciudad de Emiratos Árabes Unidos se quedó en la segunda ubicación de ranking.

Más atrás aparece Lyon, de Francia, con 357.66 Mbps, cerrando el podio de las ciudades con el internet más rápido del mundo.

¿Cuál es el ranking de las 10 ciudades con el internet más rápido?