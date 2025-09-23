Descubren un ave extinto de hace 17 millones de años.

Un revelador hallazgo tuvo lugar en Australia donde se descubrieron los restos de un ave extinto de hace 17 millones de años.

La pieza, una diminuta articulación de la muñeca, fue encontrada en el sitio fósil de Riversleigh, dentro del Parque Nacional Boodjamulla, y fue identificada como perteneciente a una especie completamente extinta de ave terrestre: Menura tyawanoides.

El hallazgo fue anunciado de manera oficial por el Departamento de Medio Ambiente, Turismo, Ciencia e Innovación del Gobierno de Queensland, el cual da cuenta del ecosistema tropical que existió hace entre 17 y 18 millones de años.

En aquella época, lo que hoy es un árido paisaje rocoso era un exuberante bosque lluvioso de tierras bajas, rebosante de vida, sonido y secretos.

El análisis señaló que Menura tyawanoides era un ave de considerable tamaño, con limitada capacidad de vuelo. La estructura del hueso hallado respalda la hipótesis de que habitaba antiguas selvas tropicales de Australia, donde predominaban condiciones densas y húmedas que favorecían la vida terrestre antes que aérea.

El fósil sugiere que el desarrollo de esta habilidad surgió a partir de procesos evolutivos mucho más antiguos y complejos que los considerados hasta ahora, demostrando que la adaptación al entorno ha sido continua durante millones de años.