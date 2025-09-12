viernes 12 de septiembre de 2025
El ejercicio físico ayudaría contra el cáncer

Esto puede colaborar para mejorar su calidad de vida y estimular el nivel de energía para poder hacer las cosas que le guste hacer. Además, la actividad física puede que también le ayude a sobrellevar los efectos secundarios y posiblemente a reducir su riesgo de que el cáncer llegara a regresar en un futuro.

El pasar mucho tiempo en reposo o de forma sedentaria puede provocar una pérdida en la función corporal, debilidad muscular y disminución en el rango de movimientos. Muchos equipos de profesionales médicos de hecho animan a sus pacientes a que continúen siendo tan físicamente activos como sea posible tanto antes, como durante y después del tratamiento.

¿Cuáles son las ventajas de hacer ejercicio antes, durante y después del tratamiento contra el cáncer?

  • Fomenta el funcionamiento tanto del cuerpo como del cerebro
  • Reduce la sensación de cansancio o fatiga
  • Ayuda a disminuir la depresión y ansiedad
  • Podría ayudar a dormir mejor
  • Mantiene o mejora la habilidad física para poder hacer las cosas
  • Mejora la fuerza muscular, la salud ósea y el rango de movimiento
  • Fortalece el sistema inmunitario
  • Aumenta el apetito
  • Ayuda a lograr y mantener un peso saludable
  • Puede que ayude a contrarrestar el linfedema relacionado con el cáncer de seno, sin incrementar el riesgo
  • Reduce la probabilidad de que ciertos tipos de cáncer regresen
  • Mejora su calidad de vida
  • Reduce los efectos secundarios del tratamiento

