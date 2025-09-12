El ejercicio físico ayudaría contra el cáncer.

Una investigación realizada por especialistas de la salud sostiene que hacer actividad física es seguro antes, durante y después del tratamiento contra el cáncer. Esto puede colaborar para mejorar su calidad de vida y estimular el nivel de energía para poder hacer las cosas que le guste hacer.

Además, la actividad física puede que también le ayude a sobrellevar los efectos secundarios y posiblemente a reducir su riesgo de que el cáncer llegara a regresar en un futuro.

El pasar mucho tiempo en reposo o de forma sedentaria puede provocar una pérdida en la función corporal, debilidad muscular y disminución en el rango de movimientos. Muchos equipos de profesionales médicos de hecho animan a sus pacientes a que continúen siendo tan físicamente activos como sea posible tanto antes, como durante y después del tratamiento.

¿Cuáles son las ventajas de hacer ejercicio antes, durante y después del tratamiento contra el cáncer?