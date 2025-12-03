En Argentina, un menor de cinco años muere por ahogamiento cada semana.

En el marco de la Semana de la Prevención de los Ahogamientos, que se conmemora del 4 al 10 de diciembre, la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) dio a conocer un documento estratégico llevado a cabo por especialistas del Comité de Prevención de Lesiones de la SAP, que arroja que en promedio, la vida de un menor de cinco años cada semana en nuestro país.

Los ahogamientos constituyen la segunda causa de muerte por lesiones no intencionales en el mundo y el 63% de los casos se produce en menores de cinco años.

Aunque la tasa mundial disminuyó un 38% desde el año 2000, el fenómeno sigue siendo dramático: en la última década, cada hora, una persona muere por esta causa, afirma el documento. Solamente en 2021 se produjeron 300 mil muertes en el mundo por ahogamientos.

En Argentina, de acuerdo con el último informe del Ministerio de Salud, 48 niños menores de cinco años fallecieron por ahogamiento en 2023, lo que da el triste promedio de prácticamente un deceso cada siete días.

La SAP insiste en que los ahogamientos pueden ocurrir en cualquier momento del año, no solo en época estival o durante vacaciones. En los niños más pequeños, especialmente menores de cinco años, los incidentes suelen suceder en el hogar o sus inmediaciones: bañeras, inodoros, baldes con agua sin vaciar, pozos sin tapar, estanques, canales, acequias e incluso bebederos para ganado.