En las elecciones del 26 de octubre se vota con boleta única de papel: cómo es el paso a paso

El domingo 26 de octubre se celebrarán las elecciones legislativas nacionales, en las que se renovarán 127 bancas de la Cámara de Diputados y 24 bancas de la Cámara de Senadores.

Por primera vez a nivel nacional, la votación se realizará bajo la modalidad de Boleta Única de Papel (BUP). Se trata del instrumento de votación para todos los procesos electorales nacionales implementado por la ley 27.781. Es una boleta de papel que incluye, en una misma papeleta, a todos los candidatos, categorías de cargos y partidos políticos que pueden ser elegidos en un acto electoral nacional.

¿Cómo es el paso a paso para votar?

Entrega de la BUP

El presidente de mesa desprenderá la Boleta Única Papel del talonario, la firmará y te la entregará junto con un bolígrafo para que accedas a la cabina de votación.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

BUP

En la boleta vas a encontrar las listas de cada fuerza política separadas en columnas verticales y cada categoría de cargos separadas en filas horizontales.

Elegí

Marcá con el bolígrafo la opción de tu preferencia en el recuadro correspondiente. Una por categoría.

¡Así de simple es votar con BUP!

Emití tu voto

Doblá la boleta siguiendo las indicaciones en su dorso de manera que quede visible la firma de la autoridad de mesa y que tu voto permanezca oculto..



Te dirigís a la mesa, introducís la boleta en la urna y firmás el padrón.