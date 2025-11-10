Encuentran dos cuerpos calcinados y descuartizados

Una escena aterradora se descubrió en el marco de un operativo antidrogas en la comuna de San Vicente de Tagua Tagua, a unos 140 kilómetros al sur de Santiago, en Chile, donde se encontraron dos cadáveres dentro de una fosa.

El fiscal regional, Aquiles Cubillos, informó que el primer cuerpo, de sexo femenino, “se encuentra calcinado y maniatado, de pies y manos (...) El segundo se encuentra descuartizado”.

“Los antecedentes del procedimiento están ligados al tráfico de drogas, por lo que no se descarta que estemos ante organizaciones de crimen organizado”, precisó el fiscal, quien agregó que la investigación podría revelar la existencia de más víctimas.

El Servicio Médico Legal trabaja en la identificación de los cuerpos, una tarea compleja debido al avanzado estado de los restos.

El operativo incluyó allanamientos en 10 viviendas y derivó en la detención de nueve personas, entre ellas siete extranjeros y dos chilenos. Se incautaron armas, drogas, dinero y equipos de vigilancia, según informó el general Guillermo Bohle, jefe de la Sexta Zona de Carabineros.

“Es un lugar de difícil acceso, con mucha basura y vegetación. Vamos a continuar los trabajos con apoyo tecnológico y equipos especializados”, indicó Bohle, quien confirmó que el sitio del hallazgo permanece resguardado mientras continúan las pericias.

Las autoridades investigan si el caso tiene conexiones con otros hechos violentos en la región, en un contexto de creciente preocupación por la expansión del crimen organizado en el centro del país.