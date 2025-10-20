Encuentran una mujer que estuvo secuestrada por casi tres décadas

Una mujer fue rescatada tras pasar 27 años encerrada en una habitación por sus propios padres. La historia de Mirella, de 42 años de la ciudad de Świętochłowice, estremece a todo Polonia.

La mujer fue encontrada en julio en estado crítico, tras haber sido declarada desaparecida en 1997, cuando tenía 15 años. Desde entonces, permaneció oculta en el departamento familiar durante casi tres décadas. Sus vecinos, mientras tanto, creyeron durante años que había sido secuestrada.

Durante casi tres décadas, Mirella no tuvo contacto con el mundo exterior. Una vez que se conoció el caso, sus padres iniciaron el trámite para obtenerle un documento de identidad oficial.

El hallazgo y rescate ocurrió en julio, después de que los vecinos del edificio alertaran a la policía por ruidos extraños en el departamento. Al ingresar a la vivienda, los agentes encontraron a Mirella demacrada, con graves heridas en las piernas y signos de infección.

La mujer fue trasladada de urgencia al hospital. Los médicos determinaron que estaba a sólo unos días de morir debido a una infección generalizada. Por su condición crítica, Mirella permaneció internada por dos meses para su rehabilitación.

Sin embargo, pese a haber sido rescatada, la vida de Mirella sigue marcada por el encierro. Tras recibir el alta médica del hospital, regresó al mismo departamento donde fue retenida durante casi tres décadas. Actualmente, sigue viviendo allí junto a sus padres.