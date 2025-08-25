Excéntrico funeral de un empresario gitano en Londres: caravana en Rolls-Royce y un ataúd de oro macizo

Un excéntrico funeral se realizó en Londres, donde la familia de Frank Thomson, un empresario de 69 años de la comunidad gitana, fue despedido de una forma muy peculiar, al ser sepultado en un ataúd de oro macizo, y paseado durante una semana en Rolls-Royce por diversas localidades de Inglaterra.

La víctima, quien murió el 2 de julio por una infección pulmonar, recibió un llamativo homenaje de despedida, debido a que fue sepultado el 29 de julio en un cementerio del sur de Londres, casi un mes después de su fallecimiento.

El ataúd dorado, descrito por un amigo cercano a la familia como “estupendo”, fue encargado por el hijo de Thompson desde el extranjero y tardó semanas en llegar al Reino Unido, según informó el Daily Mail.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La familia tomó la decisión de organizar una ceremonia ambiciosa de último adiós, para dar un mensaje a la comunidad.

El homenaje no se limitó a la ceremonia final. El 23 de julio comenzó un cortejo de una semana en el que el ataúd fue trasladado en un Rolls-Royce por distintas ciudades donde Thompson había desarrollado su actividad empresarial. Nottingham y Manchester fueron dos de las paradas, además de cementerios donde descansan familiares y amigos.

“Mostrar al mundo que hay gitanos viajeros realmente buenos”, explicó la fuente consultada por The Mirror sobre el sentido del homenaje. Lo que comenzó con la intención de adquirir “el mejor ataúd disponible” fue creciendo hasta convertirse en un proyecto mucho más ambicioso.

“Primero queríamos hacer el mejor ataúd, luego empezamos a discutir los materiales. Entonces nos dimos cuenta de que no teníamos que enterrarlo bajo tierra, podíamos hacer una tumba”, relató un amigo de la familia.