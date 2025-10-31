Hamás entrega los cuerpos de dos rehenes a la Cruz Roja.

El Centro Nacional de Medicina Forense de Israel confirmó que los dos cuerpos entregados por Hamás a la Cruz Roja en Gaza corresponden a los rehenes fallecidos Amiram Cooper y Sahar Baruch, según informó la oficina del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en un comunicado.

"El Gobierno de Israel comparte el profundo dolor de las familias Cooper y Baruch y de todas las familias de los fallecidos secuestrados", indica la nota.

Además, el comunicado sostiene que "Hamás está obligada a cumplir con sus obligaciones para con los mediadores y repatriar a los fallecidos" en el marco del alto el fuego.

En esa línea, el primer ministro israelí, anunció que el Ejército israelí recibió de manos de la Cruz Roja en Gaza los ataúdes que portaban los cuerpos de dos rehenes devueltos previamente por Hamás, grupo considerado terrorista por Estados Unidos, la Unión Europea y otros países.

El Ejército israelí, por su parte, advirtió que los vehículos militares que cargan los ataúdes accedieron a territorio israelí para dirigirse al Instituto Nacional de Medicina Forense Abu Kabir, en Yaffa (sur de Tel Aviv), donde los restos fueron identificados.

Con la devolución de estos dos cuerpos por parte del grupo islamista, quedan 11 cadáveres de rehenes israelíes en la Franja palestina