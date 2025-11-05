Hantavirus: se confirma la segunda muerte en el año.

Un hombre de 43 años falleció en Bariloche tras ser diagnosticado con hantavirus, y ya suman dos muertes en lo que va del año. Actualmente, hay dos personas aisladas y otras cinco están bajo seguimiento epidemiológico.

Según confirmaron autoridades sanitarias de Río Negro, el contagio se habría producido mientras realizaba tareas de desmalezamiento.

El paciente ingresó al Hospital Zonal Ramón Carrillo de Bariloche en estado grave durante la madrugada del sábado pasado, con síntomas compatibles con la enfermedad: fiebre alta, dolores musculares intensos, cefalea y dificultad respiratoria. El diagnóstico positivo se confirmó al mediodía y horas después falleció.

Las autoridades activaron el protocolo correspondiente, que incluye la identificación de contactos estrechos, el monitoreo de síntomas y la recomendación de medidas preventivas para la comunidad.

¿Qué es el hantavirus?

El hantavirus es una enfermedad viral aguda grave, transmitida principalmente por el ratón colilargo (Oligoryzomys longicaudatus), que habita en zonas rurales y boscosas. El contagio al humano ocurre por inhalación del virus presente en la saliva, orina y heces del roedor.

De acuerdo al último boletín epidemiológico nacional difundido el martes, en lo que va del año se registraron 38 casos de hantavirus en el país, lo que representa una baja del 16% respecto del promedio del período 2020-2024.