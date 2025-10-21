Impactante avance en la ciencia para pacientes con ceguera.

Una investigación demostró que un grupo de personas con severa pérdida de visión central y residentes en varios países europeos lograron recuperar la capacidad de leer al usar un implante electrónico en el ojo y unas gafas de realidad aumentada.

El trabajo contó con la participación de hospitales en cinco países y se realizó en 38 personas con ceguera central causada por la misma dolencia. En ese contexto, Daniel Palanker, de la Universidad de Stanford, y José-Alain Sahel, en la Universidad de Pittsburgh, en los Estados Unidos, fueron dos de los líderes de la investigación.

Frank Holz, profesor de oftalmología en la Universidad de Bonn, Alemania, fue el primer autor. También colaboró Mahi Muqit, del Instituto de Oftalmología en la Universidad College London y el Hospital de Ojos Moorfields.

Los resultados del estudio fueron publicados en la revista The New England Journal of Medicine (NEJM).

El ensayo clínico fue realizado en Europa en aquellas personas que tienen diagnosticada una enfermedad llamada atrofia geográfica por degeneración macular relacionada con la edad seca. El estudio demostró que el 84% de las personas que recibieron el dispositivo tecnológico lograron diferenciar letras, números y palabras con el ojo que había perdido la visión.

Los pacientes que contaron con el dispositivo pudieron leer cinco líneas en una cartilla especial, aunque antes de la intervención su agudeza visual no les permitía leer ningún símbolo.