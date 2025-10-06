Influencer murió tras caer de un peligroso muro durante una transmisión en vivo

Un influencer de 23 años, Balin Miller, se precipitó cuando realizaba una ascensión en solitario con cuerda en la emblemática pared de granito El Capitan, a unos 730 metros de altura, en el Parque Nacional Yosemite, en California, durante una transmisión en vivo. Su muerte generó conmoción.

El trágico suceso tuvo lugar mientras Miller realizaba una ascensión en solitario con cuerda, una técnica conocida como lead rope soloing, en la ruta Sea of Dreams, de unos 730 metros de altura, en El Capitan.

De acuerdo con el testimonio de su hermano mayor, Dylan Miller, difundido por Associated Press, el joven ya había completado la escalada y, al descender, probablemente llegó al final de la cuerda y cayó fatalmente mientras recuperaba su equipo.

El accidente generó una oleada de reacciones y puso en el centro del debate los riesgos de la escalada extrema y la exposición mediática de estos desafíos, según informó Associated Press.

Balin Miller era reconocido por sus logros en el alpinismo internacional y su carisma en redes sociales.

Una seguidora identificada como Michelle Derrick relató en Facebook que Miller alcanzó la cima pero, al intentar recuperar unas bolsas atascadas en una roca mientras las izaba, sufrió la caída, todo ello transmitido en directo a través de TikTok.

La noticia de la muerte de Miller fue confirmada por su madre, Jeanine Girard-Moorman, quien expresó su dolor tanto en declaraciones a Associated Press como en una publicación en redes sociales.

“Ha estado escalando desde que era un niño. Su corazón y su alma estaban realmente dedicados a escalar. Amaba escalar y nunca fue por dinero ni fama”, afirmó Girard-Moorman.