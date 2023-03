Sigue el escándalo por la denuncia contra Jey Mammón por abuso sexual. En las últimas horas, el conductor rompió el silencio y desmintió todas las acusaciones y pidió un juicio por la verdad a través de un video en sus redes sociales en el que cuenta su versión de los hechos.

En ese contexto, el Dr. Juan Pablo Gallego, abogado especialista en derechos del niño y abuso sexual infantil, en diálogo con RePerfilAr, expresó que, "hoy por hoy la causa está cerrada y hasta que no haya un pronunciamiento en el sentido contrario, opera la cosa juzgada. Fuera de eso, por supuesto que hay muchos aspectos que el fallo ese no analizó en cuanto a los hechos que planteó y denunció Lucas".

Respecto al juicio por la verdad, el entrevistado agregó: "Creo que es más una cuestión de marketing donde Mammón busca que alguien le crea, para poder volver a su vida de figura de un programa importante en un canal importante". "Esa es la vida a la que dice querer volver". No obstante, "parecería que Mammón declaró en su propia contra, porque convalidó la relación con un niño, porque todo el contexto de lo que dijo sería utilizado en un juicio de esta naturaleza en su contra", sentenció.

Por el momento no hay indicios sobre como continuará la disputa judicial desde alguno de los dos lados. Lucas Benvenuto ya manifestó públicamente que no quiere ir a un juicio por la verdad, porque lo haría “revictimizarse” nuevamente.

Qué dijo Jey Mammón

"Yo no violé, yo no abusé, yo no drogué a ninguna persona, jamás", expresó el conductor y músico, en un video que dura poco más de siete minutos, que compartió en sus redes sociales en el que cuenta su versión de los hechos. Además, pidió que se haga un juicio por la verdad para poder aclarar la situación, pero por estas horas la principal intriga es que tan factible es que se pueda reabrir la causa. Pero otro de los puntos en debate es si este hecho puede tener un juicio por la verdad. "Necesito el juicio a la verdad, lo necesito", sentenció.

No obstante, el conductor de Telefé expresó su necesidad de hablar sobre la grave acusación en su contra. "Hace una semana mas o menos, que yo tengo una necesidad, imperiosa necesidad, de salir a gritar, no a decir, ¡A gritar! Quiero salir a gritar por todos lados, lo que les voy a decir, pero no me sale, no puedo, no tengo las fuerzas, estoy en esta silla de la que no me puedo ni parar", dijo.

No obstante, Jey Mammón expresó que el vínculo que mantenía con Benvenuto, "desde el día cero", que comenzaron a salir, "fue un vínculo lleno de amor, de contención, de consentimiento, nada más alejado de violación, abuso, de drogarlo. Nada de eso. Nada de eso, lo vuelvo a negar, lo necesito negar rotundamente todo el tiempo, porque me hace mierda, escucharlo cada vez que lo escucho", sentenció.

Por su parte, Lucas Benvenuto, el joven que lo denunció, decidió no responder y solo publicó una historia en su Instagram con la leyenda: “acá estoy, siempre” y una imagen de cuando era niño.