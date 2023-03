Jey Mammon rompió el silencio

Jey Mammón, mirando a cámara, dijo: "Estoy atravesando, quizás, el peor momento de mi vida. Los niveles de angustia que estoy viviendo no los experimenté nunca. Lo que estoy sintiendo no sabía que se podía vivir, no sabía que una persona podía atravesar lo que yo estoy atravesando. Es nuevo para mí. Es por eso que yo hace una semana, más o menos, que tengo una necesidad imperiosa de salir a gritar, no a decir, a gritar, quiero salir a gritar por todos lados lo que les voy a decir".

"¿Pero saben qué? No me sale. No puedo, no tengo las fuerzas. Estoy en esta silla y no me puedo parar. Yo no violé, yo no abusé. Yo no drogué a ninguna persona. Jamás, nunca en vida. Ni lo hice ni lo haría. Estamos hablando de un nene de 14 años. Esto es lo importante. Ahora, para entender un poco más las cosas yo necesito seguir profundizando", expresó.

Jey Mammon pidió un "Juicio por la Verdad": de qué se trata el proceso

"Yo a Lucas lo conozco. Yo no voy a decir 'no sé quién es, lo desconozco'. Lo conozco. A Lucas lo conoció el 25 de abril de 2009. Él dice que me vio en una fiesta y que tenía 14 años. Él en esa fiesta tenía 16 años. En esa fiesta nos conocimos. Intercambiamos algunas palabras. Hay testigos, hay videos. Se puede probar esto que estoy diciendo", agregó.

"Yo tuve un vínculo con Lucas, yo tuve una relación con Lucas", dejó en claro. Y destacó: "No voy a poner abajo de una alfombra mi vínculo con él, como tampoco lo hice en su momento, porque íbamos de la mano por la calle, nos besábamos en la calle. Ese vínculo duró aproximadamente hasta sus 25 años, entre idas y venidas".

También manifestó que "fue un vínculo lleno de amor, de contención, de consentimiento. Nada más alejado de violación, abuso, de drogarlo... Nada de eso. Lo vuelvo a negar, lo necesito negar rotundamente todo el tiempo. ¡Necesito hacerlo!".

Esto es parte del relato del conductor, que finalizó diciendo: "Necesito un Juicio por la Verdad, un procedimiento judicial sin efectos penales. Lo necesito. Y los elementos están para que yo lo puede llevar a cabo. Necesito recuperar mi vida, así de simple como se los digo. Gracias".

JL