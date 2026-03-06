La Argentina registró el segundo peor desempeño industrial, en un ranking.

La Argentina registró el segundo peor desempeño industrial a nivel global entre 56 países durante los últimos dos años.

¿Cómo se compone el ranking?

Según un informe de la consultora Audemus , la actividad industrial local retrocedió en promedio un 7,9% entre 2023 y 2025 , ubicándose solo por detrás de Hungría, donde la caída fue del 8,2%. Detrás aparecen Bulgaria (-6,7%), Alemania (-6,3%), Canadá (-5,2%), Italia (-4,8%) y Países Bajos (-3%).

Taiwán encabezó el ranking con un crecimiento del 32,3% , seguido por Vietnam (23,8%), Egipto (19,5%), Costa Rica (16,3%), China (13,3%), Rusia (13%) y Singapur (12,8%).

En ese período, Brasil expandió su industria un 3,5% promedio, mientras que Chile creció 5,2%, Perú 6,5% y Uruguay 3,7%. En tanto, Colombia y México registraron retrocesos mínimos, de -0,7% y -0,4%, respectivamente.