La Cámara Electoral alerta por estafas con mails falsos.

En medio de las elecciones nacionales ya realizadas, se instala una nueva modalidad delictiva para estafar de manera digital. Se trata de un correo electrónico con dirección [email protected], que aparenta ser enviado desde Mi Argentina y advierte al usuario sobre supuestas multas por no haber votado.

Por su parte, desde la Justicia Nacional Electoral alertaron sobre lo que está sucediendo y aclararon que se trata de un engaño. Además, recordaron que no se envían correos electrónicos para reclamar el pago de sanciones por no votar.

El mensaje incluye un enlace que redirige a una página falsa para sustraer datos personales y financieros del dispositivo de la persona.

En ese contexto, el organismo remarcó que aquellas personas que no asistieron a votar el 26 de octubre pueden ingresar al portal infractores.padron.gob.ar e ingresar su número de documento. Allí el sistema informa el historial de votación y, en el caso de esa fecha, puede aparecer “no informado” hasta que la Cámara Electoral procese toda la información del país.

En la página se despliegan dos opciones: “Justificar voto” o “Pago de multa”.

Si el ciudadano tiene una constancia documentada que justifique la no emisión del voto, debe seleccionar la primera alternativa y subir el documento correspondiente.

Esto aplica a casos en los que la persona estuvo a más de 500 kilómetros del lugar de votación, cuenta con un certificado emitido en una comisaría, o presentó un problema de salud, con certificado médico oficial emitido por entidades nacionales, provinciales o municipales.

Una vez subidas las constancias, el trámite queda bajo relevamiento de la Cámara Nacional Electoral, que evalúa la validez de los justificativos presentados.