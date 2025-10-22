Los créditos para comprar autos está en su nivel más bajo.

El sector automotor argentino cerró septiembre con una fuerte caída en el uso del crédito para la adquisición de vehículos, alcanzando el nivel más bajo del año, según un informe realizado por la Asociación de Concesionarios de la Argentina (Acara), elaborado a partir de datos del sistema Siomaa, sólo el 17 por ciento de las operaciones de compraventa se concretó con algún tipo de crédito prendario.



En total, se inscribieron 37.537 prendas, lo que refleja que el financiamiento alcanzó al 45,8 por ciento de los patentamientos de autos 0 km y apenas al 6,9 por ciento de las transferencias de usados. Estos porcentajes evidencian una marcada retracción respecto de los meses anteriores, afectando tanto al mercado de vehículos nuevos como al de segunda mano.

En ese contexto, el informe de Acara señala que la caída en el uso del crédito prendario se produjo en un contexto de alta incertidumbre económica y política, particularmente acentuado por las elecciones legislativas de medio término celebradas en septiembre.



“La incertidumbre macroeconómica complicó las decisiones de compra de bienes durables y redujo el interés por el financiamiento”, remarca el documento, que establece que en períodos anteriores, la financiación actuó como un impulsor clave del mercado automotor cuando las condiciones resultaron favorables.



A pesar de un leve incremento del 2,5 por ciento en los patentamientos de 0 km respecto de agosto, el volumen de operaciones con crédito cayó 1,4 por ciento. Esto demuestra que los compradores se mostraron más cautelosos y que, aun cuando hubo repunte en ventas, las tasas de interés más elevadas desalentaron la toma de préstamos.