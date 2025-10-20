Macabro hallazgo: encuentran un bebé muerto dentro de una caja de zapatos.

Una escena conmociona a vecinos de la ruta que conduce a Otumpa, en la provincia de Santiago del Estero, donde se concretó un macabro hallazgo: encontraron un bebé muerto dentro de una caja de zapatos.

El hallazgo fue reportado de inmediato a la policía, que trabajó en el lugar junto a la División Criminalística y efectivos de la Comisaría de Otumpa, bajo la supervisión de la Fiscalía de turno.

Según fuentes oficiales, aún no se confirmó la identidad ni la edad del bebé.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Sin embargo, por las características del hallazgo, no se descarta que pueda tratarse de un aborto reciente, aunque los peritos forenses y médicos policiales deberán determinar la edad gestacional y las circunstancias exactas en que ocurrió el hecho.

Vecinos que transitaban por la zona fueron quienes encontraron la caja y dieron aviso a las autoridades, generando una gran conmoción en la comunidad.

Mientras tanto, la policía mantiene custodia del lugar y continúa con las investigaciones para esclarecer lo sucedido.