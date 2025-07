Murió el custodio de la célebre muñeca Annabelle y generó misterio

Murió Dan Rivera, investigador de asuntos paranormales y custodio de la célebre muñeca Annabelle que generó misterio

El influencer, de 54 años, falleció el domingo pasado cuando estaba de gira con el famoso juguete en Gettysburg, Pensilvania, una ciudad en las que se hacía la gira Devils on the Run Tour, según consignó el medio The Evening Sun.

El misterio en torno a la muerte de Rivera, cada vez se profundiza con más fuerza, según The Evening Sun, que sostuvo que no hay información oficial sobre las causas y la autopsia, cuyos resultados definitivos tardarán semanas.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Sin embargo, una fuente policial puntualizó que la muerte “no parecía sospechosa” y que el cuerpo de Rivera fue encontrado en la habitación del hotel.

Rivera había ganado reconocimiento en TikTok gracias a sus videos, donde compartía material paranormal derivado de los casos investigados por los famosos Ed y Lorraine Warren.

Además, se desempeñaba como investigador principal de la Sociedad de Nueva Inglaterra para la Investigación Psíquica, la misma organización fundada por el renombrado demonólogo y la psíquica.

La noticia del fallecimiento de Rivera fue confirmada a través de un comunicado en la cuenta oficial de Instagram de NESPR. "Con profunda tristeza, Tony, Wade y yo compartimos el repentino fallecimiento de nuestro gran amigo y compañero, Dan Rivera. Estamos desconsolados y aún estamos procesando esta pérdida. Dan realmente creía en compartir sus experiencias y educar a la gente sobre lo paranormal. Su amabilidad y pasión conmovieron a todos los que lo conocieron. Gracias por su apoyo y cariño durante este momento difícil", expresaron.