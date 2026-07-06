Nació el primer cerdo modificado genéticamente para trasplantes.

Un equipo de científicos anunció el nacimiento del primer cerdo modificado genéticamente con el objetivo de que sus órganos puedan utilizarse en futuros trasplantes a seres humanos, un avance que representa un paso importante en el desarrollo de la llamada xenotrasplantación, una disciplina que busca aliviar la escasez de órganos para trasplante.

El animal fue desarrollado mediante técnicas de edición genética que permiten eliminar o modificar genes responsables del rechazo inmunológico y de la posible transmisión de virus presentes en los cerdos. Además, se incorporaron genes humanos para aumentar la compatibilidad de los órganos con el organismo de los pacientes.

Los investigadores explicaron que el objetivo es producir cerdos cuyos riñones, corazones, hígados y otros órganos puedan ser utilizados de manera segura en personas que esperan un trasplante. Actualmente, miles de pacientes en todo el mundo permanecen en listas de espera debido a la falta de donantes.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El nacimiento del animal representa un avance tecnológico, aunque los especialistas aclaran que todavía será necesario realizar numerosos estudios para demostrar la seguridad y la eficacia de estos órganos antes de que puedan emplearse de forma rutinaria en la práctica médica.

En los últimos años, la investigación en xenotrasplantes ha registrado progresos significativos. En Estados Unidos, por ejemplo, algunos pacientes recibieron experimentalmente corazones y riñones provenientes de cerdos modificados genéticamente, lo que permitió obtener información valiosa sobre el funcionamiento de estos órganos en humanos.

Los científicos consideran que la edición genética es una herramienta clave para superar los principales obstáculos de esta tecnología, entre ellos el rechazo del sistema inmunológico y el riesgo de transmisión de enfermedades entre especies.

Aunque el desarrollo abre una puerta prometedora para la medicina, también plantea desafíos éticos y regulatorios. Expertos en bioética sostienen que será necesario establecer controles estrictos para garantizar el bienestar animal, la seguridad de los pacientes y una evaluación transparente de los riesgos y beneficios.

Si las investigaciones continúan mostrando resultados positivos, los órganos provenientes de cerdos modificados genéticamente podrían convertirse en una alternativa para reducir la falta de donantes y salvar miles de vidas en las próximas décadas.