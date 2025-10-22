Pasajero en pleno vuelo hizo una "broma" y dijo que tenía una bomba: ¿Qué medidas se aplicaron?

Un pasajero uruguayo de 58 años fue detenido por la Policía de Investigaciones (PDI) en el Aeropuerto Internacional de Santiago luego de emitir un falso aviso de bomba a bordo de un avión de LATAM Airlines que se preparaba para despegar con destino a Puerto Montt y Balmaceda, lo que activó un protocolo de emergencia que obligó a evacuar a 218 pasajeros.

En el protocolo de evacuación actuó Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI) y personal de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

El incidente ocurrió alrededor de las 07:00 horas, cuando el jefe del terminal informó de la presunta amenaza a las autoridades de seguridad. Especialistas en explosivos inspeccionaron el avión, sin hallar ningún artefacto. La DGAC confirmó más tarde que se descartó la presencia de explosivos, y que el vuelo pudo retomar su itinerario tras el operativo.

De acuerdo con la PDI, el pasajero explicó que su comentario se trató de una “broma”, realizada mientras conversaba con el personal sobre su asiento.

Aun así, la policía lo detuvo por flagrancia, debido a que su acción puso en riesgo el desarrollo del vuelo y la seguridad de la operación.

El Código Aeronáutico chileno contempla la figura de falsa alarma de bomba, castigada con reclusión menor en su grado mínimo (61 a 540 días). El caso quedó a disposición del tribunal competente, que deberá determinar si se abre una investigación formal o si procede una salida alternativa, como la suspensión condicional del procedimiento o la prohibición de volar con la aerolínea afectada durante un plazo determinado.

En un comunicado, LATAM Airlines lamentó los inconvenientes causados por un hecho “ajeno a su voluntad” y reiteró que la seguridad de sus pasajeros y tripulación es un valor intransable en todas sus operaciones.