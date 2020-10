Presidente del Observatorio Vial Latinoamericano: "No hemos tenido grandes mejoras"

En San Carlos, Mendoza, un hombre que conducía alcoholizado atropelló a un grupo de seis ciclistas, y mató a dos mujeres y una menor de edad de 6 años. En ese marco, RePerfilAr, habló con Fabián Pons, presidente del Observatorio Vial Latinoamericano, quien analizó que estos casos "nos deben hacer repensar sobre la cantidad de controles que se deberían hacer, y la presencia más firme de la autoridad de control".

En esa línea, Pons explicó que "con la modificación del Código Penal" y la tipificación del "delito de tránsito", el hombre identificado como Gabriel Paco, de 21 años, que embistió con su Peugeot 206 y mató a tres personas "puede exponerse a una prisión de tres a seis años".

"Nosotros siempre pregonamos lo mismo, si uno va a conducir no tiene que tomar nada de nada de alcohol, y también consideramos que no solamente hay que ser punible con una persona que mata, sino también con aquellos que en cualquier control de alcoholemia se le encuentre el doble del máximo permitido. No hay que esperar a que mate", sentenció.

Pons remarcó que Argentina anualmente registra en siniestros viales casi 6 mil muertos por año, y alrededor de 135.000 heridos. "Esto es algo que se mantiene estable hace más de una década", dijo. Y agregó: "No hemos tenido grandes mejoras en temas de seguridad vial, no estamos haciendo lo correcto, hemos perdido valores culturales que son esenciales para nuestro manejo en el tránsito, y va a ser difícil revertirlo".

De tal manera, el presidente del Observatorio Vial hizo enfásis en la importancia de "multiplicar el nivel de controles" y "modificar la ley para que eso sea una medida de prevención y no tener que lamentar a esta cantidad de gente muerta por un inconsciente que manejaba alcoholizado".