Pubertad precoz en niños: de qué se trata y cuál es el principal reclamo de los padres a las obras sociales

Hay niñas que desarrollan caracteres sexuales secundarios antes de los ocho años y niños que lo hacen antes de los nueve. Lo mismo sucede con la aceleración de cambios fisiológicos. Este diagnóstico se denomina pubertad precoz, una condición que aumentó desde marzo de 2020 según los endocrinólogos pediatras.

En diálogo con RePerfilAr, Analía Reyno, madre de una niña con pubertad precoz, explicó que los cambios se reflejan con la "aparición de vellosidad en las axilas y en los genitales, así como el acné, y la sudoración con olor a adultos". En tanto, puntualizó que en el caso de los varones se da "con el crecimiento abrupto de los testículos y en las niñas la aparición del botón mamario en una edad que no es la natural conocida por todos".

"Esto acarrea un sentimiento de no pertenencia porque los cambios propios de la adolescencia, con todas sus afecciones espirituales y psicosociales, se registran en el cuerpo de un pequeño o una pequeña", señaló.

Aunque hubo faltante de medicamentos, se ganó un derecho primordial: la cobertura del cien por ciento de los insumos necesarios. Sin embargo, el problema es que no se aplica en todo el país.

Cuál es el reclamo de los padres de niños y niñas con pubertad precoz

"El reclamo puntual es que tengan cobertura al 100 por ciento todos los niños de la República Argentina, es decir, que a través del Consejo Federal de Salud, se invite a las provincias a que adhieran al cumplimiento de la resolución", explicó Reyno.

No obstante, la mujer solicitó que "se garantice el abastecimiento y sobre todo que se tenga en cuenta que los hospitales públicos no tengan tanta burocracia a la hora de entregar la medicación a las familias que no tienen obra social", ya que según remarcó "se trata de un medicamento que debe aplicarse a rajatabla cada 28 días o 84 de acuerdo al tratamiento que tengan los niños".