¿Qué dicen los expertos sobre el vínculo entre el consumo de paracetamol y el autismo?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que existe un vínculo entre el consumo de Tylenol durante el embarazo y el desarrollo de autismo en los niños. Se trata de un popular analgésico de venta libre que contiene paracetamol. En medio de la polémica sobre el consumo de paracetamol en el embarazo y el riesgo de autismo, ¿qué dicen los expertos?

En ese contexto, la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) inició el proceso para modificar la etiqueta del acetaminofén -otro nombre del paracetamol- (Tylenol y productos similares) a fin de reflejar la evidencia que sugiere que su uso en mujeres embarazadas podría estar asociado con un mayor riesgo de afecciones neurológicas como el autismo y el TDAH en niños.

No obstante, un estudio epidemiológico liderado por el Instituto Karolinska en colaboración con la Universidad Drexel de Filadelfia, publicado en JAMA, analizó los datos de 2,4 millones de niños nacidos en Suecia entre 1995 y 2019. ¿qué arrojó el estudio?

Los investigadores identificaron a cerca de 186.000 niños cuyas madres recibieron tratamiento con paracetamol durante el embarazo y compararon sus resultados con los de sus propios hermanos no expuestos al medicamento en el útero.

El seguimiento, que se extendió hasta 26 años, permitió observar la prevalencia de autismo, trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) y discapacidad intelectual en la población estudiada.

Aunque los datos iniciales mostraron un leve aumento en la prevalencia de estos trastornos en la población general, el análisis intra-familiar no reveló diferencias significativas entre los hermanos expuestos y no expuestos al paracetamol durante la gestación.