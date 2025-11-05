Quién fue elegido como el hombre más sexy del mundo.

El actor británico Jonathan Bailey de 37 años fue nombrado el hombre más sexy del mundo, según la revista estadounidense People, por su carisma y talento, que lo catapultaron a la fama internacional.

La revista considera que el intérprete se convirtió en una de las estrellas “más irresistibles de Hollywood”, “rebosante de encanto e ingenio y con una apariencia casi injustamente atractiva”.

Tras el reconocimiento de la revista People, el protagonista de filmes como ‘Wicked’ y series como ‘Bridgerton’, recordó con este mismo medio el estreno de esta última, que marcó el inicio de su fama.

“Tenía la radio configurada para mi alarma y una mañana sonó con: ‘Aquí están las noticias a las 7. Pero justo antes de irnos, ¿podemos hablar de Jonathan Bailey?’“, rememoró. “Pensé: ‘¿Dónde está mi diario? ¿Es esto real?’ Fue salvaje”, completó.

bailey más allá de su belleza física, presenta talento, que lo proyecta en una carrera en ascenso. En ese contexto, entre sus estrenos inmediatos se encuentra la segunda parte del musical ‘Wicked’: ‘Wicked: For Good’, en la que se pone en la piel del príncipe Fiyero, que llegará a los cines el 21 de noviembre en Estados Unidos.