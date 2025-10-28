Quiénes son los 16 prófugos que atraparon cuando fueron a votar.

La Policía de la Ciudad detuvo a siete personas con causas judiciales vigentes que fueron arrestadas cuando se presentaron a votar durante la jornada de las elecciones legislativas, en distintos puntos de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires. Los detenidos presentan causas por estafas, robo, abuso, drogas y lesiones.

Por otra parte, otras 9 personas fueron demoradas por personal policial a pedido de la Justicia para ponerlas en conocimiento de causas en su contra y hacerles saber que tenían que presentarse a declarar en los próximos días.

Los procedimientos se realizaron en el marco de tareas investigativas y operativos coordinados entre las divisiones especializadas de la Policía de la Ciudad y los juzgados intervinientes, en cumplimiento de órdenes de captura vigentes.

¿Quiénes son los prófugos?

El primer caso ocurrió en el partido de Moreno, donde personal de la División de Defraudaciones y Estafas detuvo a un hombre acusado de cometer estafas bajo la modalidad del “cuento del tío”. El arresto se concretó al retirarse de la Escuela de Educación Especial N° 501, en Tucumán al 200, tras emitir su voto. Interviene el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 20, a cargo del Dr. Bebebino.

El segundo procedimiento tuvo lugar en Tristán Suárez, donde personal de la División de Investigaciones de Delitos Contra la Niñez y Adolescencia capturó a un hombre de 60 años imputado en una causa por producción y comercialización de representaciones de menores de edad con fines sexuales. La detención se realizó en la Escuela N° 2, ubicada en Canale 480, luego de tareas investigativas desarrolladas durante octubre. Interviene el Juzgado de Garantías N° 7 de Ezeiza, a cargo del Dr. Horacio Héctor Hryb.

En la Ciudad de Buenos Aires, personal de la DIC4 detuvo a un hombre en la Escuela N° 7 “Dolores Lavalle de Lavalle”, de la Comuna 4, por orden del Juzgado N° 5 de Morón, imputado por abuso sexual agravado con acceso carnal en perjuicio de una menor de edad, hecho ocurrido en 2024. El detenido fue declarado incomunicado y será indagado en las próximas horas.

Otro de los operativos se desarrolló en la Facultad de Psicología de la UBA, sobre la Av. Independencia al 3000, cuando un hombre fue detenido por perosnal de la Comisaría Vecinal 38, luego de emitir el sufragio en una causa que lo tenía como prófugo por amenazas.

También en la Ciudad de Buenos Aires, la División Investigaciones de Violencia Familiar y de Género detuvo a un hombre de 30 años, prófugo por una causa de abuso sexual agravado, cuando salía de emitir su voto en una escuela de la avenida Suárez al 2100. La medida fue ordenada por el Tribunal Oral de Menores N° 2, a cargo del Dr. Pisano.

En otro operativo, la DIC 4 apresó a una mujer de 40 años en la Escuela N° 29 “Manuel Belgrano”, en La Madrid al 600, cuando se presentó a votar. La detenida tenía pedido de captura por rebeldía en una causa por robo de este año. La orden fue dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 27, que dispuso su inmediata incomunicación y traslado.

Por último, en la Escuela N° 2 “Patricios”, ubicada en Avenida Almafuerte al 60, personal de la DIC4 detuvo a un hombre buscado por un robo cometido en 2024 en la Ciudad de Buenos Aires. El procedimiento fue ordenado por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 38, a cargo de la Dra. María de los Ángeles Diez, que dispuso su traslado a la Alcaidía y las actuaciones de rigor.

En cuanto a los notificados uno de los operativo se desarrolló en la ciudad bonaerense de Daireaux, donde personal de la División Investigaciones Antidrogas Zona Norte secuestró el teléfono celular de un hombre investigado por una causa en curso, en cumplimiento de una orden del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 9.

En el mismo sentido, el Colegio Cruz del Sur, en Río Cuarto al 2500, personal de la Comisaría Vecinal 4D notificó a un hombre de 41 años con una causa por lesiones, en cumplimiento de una orden del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 16, a cargo del Dr. Quaine.

Otro de los casos se trató sobre un hombre del que había un pedido de paradero vigente por lo que fue demorado por personal de la DIC 5 a la salida del centro de votación en Boedo y notificado que debía presentarse ante el Tribunal dentro de las próximas 48 horas.