Remodelaba la casa de su padre fallecido y descubrió explosivos.

Un hombre se disponía a remodelar la casa de su padre fallecido cuando se topó con un sorprendente hallazgo: cinco explosivos. Ocurrió en la provincia de Córdoba. El hecho ocurrió el lunes por la tarde en una vivienda ubicada en la ciudad de Villa María.

El personal policial se hizo presente en el domicilio, ubicado en calle Paraguay al 1600, donde se procedió al secuestro de dos proyectiles de artillería calibre 105 mm, un proyectil de artillería calibre 75 mm, un proyectil de mortero calibre 120 mm y un proyectil de mortero calibre 181 mm.

Todos los artefactos contaban con espoletas inertes, aunque se deberá determinar si contienen carga interna.

Tras el hallazgo, tomó intervención el Juzgado Federal de Villa María y se busca establecer cómo llegaron hasta el lugar.