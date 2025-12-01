Salud mental: qué recomiendan los neurólogos.

El estrés afecta cada vez más a las personas y puede producir cambios en las hormonas, provocando insomnio y pesadillas.

En ese contexto, los especialistas en salud brindan una serie de consejos para descansar mejor y despejar la mente.

Una de las primeras recomendaciones es despertarse todos los días a la misma hora, y por la noche atenuar las luces de los ambientes, a partir de las 19 o las 20.

También se pueden realizar ejercicios suaves durante al menos una hora al día, como yoga.

El estrés, dependiendo de la intensidad, también se puede mejorar con meditación o terapia psicológica. Otro de los consejos es limitar el tiempo frente a las pantallas.

Es lo mejor que se puede hacer por la salud cerebral y la calidad del sueño. Los tipos de programas, películas, o videos que se ven por la noche, también pueden mantener el cerebro en alerta: por eso se recomienda evitar contenidos estresantes, antes de acostarse para mantener la mente tranquila, y tener un descanso profundo.