Se debe realizar pesas 2 o 3 veces por semana.

Los expertos de Harvard recomiendan entrenar con pesas entre dos y tres veces por semana ¿Cuáles son los beneficios? Por empezar, hay que destacar que esta rutina de ejercicio físico constituye muchas ventajas para todos aquellos que buscan aumentar fuerza y músculo. Para ello es importante sostener la regularidad y el equilibrio para evitar tanto el sobreentrenamiento como la falta de estímulo suficiente.

El entrenamiento con pesos no solo favorece el crecimiento muscular, sino que también fortalece los huesos, contribuye a conservar la independencia funcional con el paso de los años y previene la sarcopenia, una condición asociada a la pérdida progresiva de masa muscular y el aumento del riesgo de caídas.

El texto que fue publicado en la revista GQ, responde a una de las dudas más frecuentes de aquellos que buscan mejorar su condición física: ¿cuántas sesiones semanales son necesarias para obtener resultados óptimos?

Los especialistas advierten que entrenar menos de dos veces por semana suele ser insuficiente para generar adaptaciones musculares, mientras que exceder cinco sesiones eleva el riesgo de lesiones y fatiga muscular. “El reto más importante con el entrenamiento de pesas es encontrar la zona ideal entre hacer muy poco y hacer demasiado”, afirmó Harvard Health,