Se duplicaron los casos de coqueluche en 19 provincias, y alertan por la baja vacunación

En tan solo seis semanas, el número de positivos confirmados por coqueluche se duplicó, y afecta a 19 jurisdicciones, provocando la muerte de siete menores de dos años.

La situación, que se asemeja a los picos registrados antes de la pandemia de Covid-19, llevó al Ministerio de Salud de la Nación y a la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) a insistir en la urgencia de reforzar la vacunación ante esta infección respiratoria.

Los distritos que más notificaciones con signos de alerta reportan son Córdoba, Buenos Aires, Salta, Mendoza, Santa Fe y Ciudad de Buenos Aires, además del brote registrado en Tierra del Fuego.

Según el informe oficial, cuatro de los siete niños fallecidos estaban en edad de vacunación pero no contaban con ninguna dosis en el Registro Federal de Inmunización Nominalizado (Nomivac).

Los otros tres casos fatales eran menores de dos meses y no registraban la vacunación de la madre durante el embarazo, una dosis clave que confiere protección pasiva al bebé antes de que desarrolle su propio esquema inmunológico.