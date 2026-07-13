Todos los secretos de la industria del malbec blanco.

Una marca registrada de los argentinos es la uva tinta morada Malbec, la más emblemática de este suelo, pero la innovación llega a todos los rubros, y ahora se puede disfrutar de una gran variedad de etiquetas de Malbec Blanco o Blanc de Malbec.

"Con la técnica del vino blanco y todo eso a lo largo del tiempo, hemos logrado hoy un vino totalmente blanco, con cuerpo, con sustancia, con cremosidad", dijo un especialista.

"Hoy tenemos un procedimiento que es una prensa muy leve de las uvas para que se cosecho un poquito más verde, para que no le contagie absolutamente nada de color. Porque hoy es como si fuera realmente un vino blanco, y el desafío es ¿Cómo a ese vino blanco mantener alguna, la fruta del Malvec que termina siendo una uva tinta, entonces te encontrás con un vino fresco pero que tiene su cuerpo, tiene su aroma. Si estás buscando un Malbec tradicional, no lo vas a encontrar, vas a encontrar otros aromas nuevos, un poco de aroma a manzana, ananá y sí, se logró de esa manera", agregó.

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El vino malbec blanco tiene aromas frutales fácilmente detectables generalmente con buen cuerpo el maridaje ideal es con carnes blancas y no puede faltar en un asado, especialmente en el momento de las achuras.

Un dato importante es que este Blanc Malbec hace años que se exporta a Estados Unidos, Gran Bretaña, y toda Sudamérica.