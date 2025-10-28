Tras estar preso, Dani Alves se convirtió en predicador evangélico

Dani Alves, de 42 años, ​transita una etapa distinta a la que lo consagró como uno de los futbolistas más exitosos de la historia del FC Barcelona y de la selección brasileña. En las últimas horas, trascendió un vídeo que se hizo viral en las redes sociales que lo muestra al deportista ejerciendo como predicador en una iglesia de Girona.

Sin embargo, su vida dio un giro de 180 grados tras su paso por prisión en España por haber sido acusado de agresión sexual en un boliche de Barcelona.

Después de su salida de prisión, tras ser condenado y posteriormente puesto en libertad, el exdefensor ha hallado un refugio significativo en la fe cristiana evangélica. Este compromiso lo ha llevado incluso a asumir un rol activo como predicador en diversas congregaciones religiosas, marcando un antes y un después en su vida pública y privada. Es que el brasileño afirmó haber encontrado un nuevo sentido a su vida. Alejado de los estadios, su nombre reaparece ligado a la espiritualidad y la religión.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En su cuenta de Instagram compartió reflexiones, fragmentos bíblicos y mensajes de fe. Es que en su biografía ya no hay referencias al fútbol: solo una frase en mayúsculas que define su nueva identidad pública: “Discípulo de Cristo Jesús”.

Alves compartió su testimonio ante decenas de fieles en el templo de la Iglesia Evangélica Elim, donde afirmó haber encontrado "luz en medio de la oscuridad" tras un periodo personal complejo.

Esta transformación personal del exfutbolista brasileño, Dani Alves, resulta tan sorprendente como inesperada para muchos.