Turista argentino cayó de una altura de 200 metros.

Un turista argentino de 50 años falleció tras caer de una altura superior a los 200 metros, mientras hacía una travesía en la zona de Huayna Potosí, una montaña perteneciente a la Cordillera Real de Bolivia.

El cuerpo fue hallado y recuperado por personal de la unidad de Bomberos que realizó trabajos durante dos días debido a las difíciles condiciones climáticas.

Según detalló el portal La Patria, el hombre realizaba la travesía por su cuenta sin estar acompañado de un guía turístico cuando cayó en un cañadón de entre 200 y 250 metros de profundidad. La búsqueda se activó luego de que perdieran el contacto con él desde la mañana del miércoles.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Finalmente, el cuerpo fue hallado ese mismo día, aunque las labores de rescate, dirigidas por la unidad de Bomberos de La Paz, debieron suspenderse por la noche debido a las condiciones climáticas adversas y se retomaron durante la mañana del jueves. Tras una operación que, según el coronel Pavel Tovar, demandó cerca de dos horas en un sector de difícil acceso, el cuerpo del turista fue rescatado del fondo del cañadón y trasladado por el equipo a la ciudad.

El operativo de búsqueda contó con la participación de bomberos y rescatistas.

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), en La Paz, tomó el mando de la investigación y continuará con las diligencias para reunir información sobre las circunstancias que llevaron al deceso del turista.