Un hombre que se había fugado con sus hijos fue abatido por la policía

Un neozelandés, que se había fugado con sus tres hijos, fue abatido durante un tiroteo con la policía. Se trata de Tom Phillips, quien se había llevado a sus hijos en diciembre de 2021 tras una pelea con su expareja.

La policía sospechaba que Phillips había cometido varios delitos desde su fuga y lo acusó de robo con agravantes, lesiones graves y posesión ilegal de un arma de fuego. En ese contexto, Phillips fue abatido a tiros en la región montañosa de Waikato, en la isla Norte del país.

El caso conmocionó a Nueva Zelanda, especialmente en la zona de Waikato y en la localidad de Marokopa, donde se sospechaba que se escondía. Las cámaras de seguridad lo habían grabado junto con un niño robando en una tienda.

La policía informó que el hombre fue abatido tras disparar a un agente en la cabeza y el hombre con un rifle de alta potencia. Los agentes respondieron a un alerta por una denuncia de robo en Waikato.

El policía que recibió el disparo fue trasladado al hospital, indicó la subcomisaria de la policía de Nueva Zelanda, Jill Rogers.

¿Qué pasó con los menores? Uno de sus hijos estaba con él durante el tiroteo. No resultó herido y fue atendido por los agentes.

Los otros dos fueron encontrados alrededor de las 16H30 (04H30 GMT), tras una jornada entera de búsqueda, en un camping aislado en el bosque.

Los medios de comunicación neozelandeses reportaron que los menores tienen 9, 10 y 12 años. Unos 50 agentes estuvieron dedicados a su búsqueda.