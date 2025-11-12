Uno de cada 10 vehículos controlados en los accesos de la Ciudad termina secuestrado.

A dos meses de la puesta en práctica de la Patrulla de Control de Accesos de la Ciudad de Buenos Aires, se logró secuestrar 3.826 vehículos y detener a 56 personas involucradas en distintos delitos, entre ellos robo, encubrimiento y tenencia de drogas. Uno de cada 10 vehículos controlados resultó secuestrado.

En ese marco, los controles permitieron identificar a más de 41 mil personas y casi 36 mil vehículos, de los cuales 2.728 eran motos y 1.098 autos.

Desde su puesta en marcha, la patrulla trabaja de manera coordinada con el Anillo Digital, el Centro de Monitoreo Urbano y la red de cámaras de videovigilancia del Gobierno porteño.

Su accionar permanente, las 24 horas del día, se concentra en los puntos más transitados, como los 24 kilómetros de la avenida General Paz y los puentes que cruzan el Riachuelo, donde circulan millones de personas a diario.

Cada equipo operativo cuenta con un móvil, dos motos, ocho efectivos, camiones de remolque y el apoyo de patrulleros adicionales por turno. En los controles también participan agentes de Tránsito y la División K9, con perros entrenados para detectar drogas y armas.

El sistema de monitoreo digital permite observar en tiempo real más de tres millones de patentes por día, lo que posibilita identificar vehículos con pedido de captura o participación en delitos. Según el Gobierno porteño, esta red tecnológica ayudó a reducir un 28% los robos en la Ciudad durante los primeros diez meses del año.