Alerta en Santa Fe: investigan la muerte de una mujer como posible primer caso de dengue de 2026

Las autoridades sanitarias de Santa Fe investigan la muerte de una mujer de 62 años en la capital provincial como un posible caso de dengue en la temporada 2026, incluido en el Boletín Epidemiológico Nacional N° 799. Al momento, ya es analizado por el Comité Nacional de Vigilancia de Gravedad y Mortalidad, aunque los especialistas aclaran que el virus no habría sido la causa principal del fallecimiento ni el factor determinante del cuadro clínico.

Así, la paciente, que tenía antecedentes de diabetes no controlada —un factor de riesgo que puede agravar infecciones—, comenzó con síntomas el 5 de enero con un cuadro digestivo que evolucionó rápidamente hacia complicaciones neurológicas graves. Su estado derivó en cuadriparesia e insuficiencia respiratoria, lo que obligó a su internación en terapia intensiva, donde finalmente murió el 25 de enero después de una evolución clínica muy grave.

Dichos estudios médicos determinaron que la causa más probable del deceso fue una meningoencefalitis bacteriana. El análisis del líquido cefalorraquídeo confirmó la presencia de Staphylococcus aureus sensible a meticilina, una bacteria que puede provocar infecciones severas del sistema nervioso central, especialmente en pacientes con comorbilidades.

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La participante epidemiológica que encendió las alertas fue el resultado de los análisis vinculados al dengue. Las pruebas directas —como PCR y antígeno NS1— dieron negativo. Aun así, los estudios serológicos detectaron niveles elevados de anticuerpos, compatibles con una infección reciente. Los especialistas señalaron que este perfil podría corresponder a una infección secundaria, ya que la mujer había tenido dengue en marzo de 2024.

A partir de un análisis integral —que combina datos clínicos, de laboratorio y contexto epidemiológico—, el caso fue clasificado como “dengue probable”, sin poder descartar una coinfección que haya contribuido a agravar el cuadro.

Después de la notificación, el Ministerio de Salud provincial activó protocolos preventivos en la zona de residencia de la paciente, incluyendo tareas de bloqueo vectorial, fumigación y búsqueda activa de personas con síntomas febriles.

Desechar recipientes en desuso que acumulen agua, como latas, botellas, neumáticos o juguetes

Por el momento, no se detectaron nuevos casos sospechosos ni confirmados.

Vacunación y prevención

El dengue es una enfermedad viral que suele comenzar con fiebre alta de aparición repentina, acompañada por dolor de cabeza intenso, dolor detrás de los ojos, cansancio marcado y dolores musculares y articulares —motivo por el cual se la conoce como “fiebre quebrantahuesos”—. A la par, pueden presentarse náuseas, vómitos y erupciones en la piel.

Sin dudas, la prevención sigue siendo la herramienta más eficaz para frenar la enfermedad, ya que el dengue se transmite por la picadura del mosquito Aedes aegypti. Se reproduce en agua limpia acumulada en recipientes domésticos, por lo que es clave descartar objetos en desuso que puedan juntar agua, mantener tapados tanques y cisternas, cambiar con frecuencia el agua de floreros y bebederos de animales, y limpiar canaletas y desagües.

Ahora, la provincia de Santa Fe mantiene vigente una estrategia de vacunación focalizada contra el dengue, orientada a reducir el impacto de posibles brotes y prevenir cuadros graves. Está dirigida a jóvenes de entre 15 y 19 años en zonas priorizadas, personal esencial de entre 20 y 59 años —como trabajadores de salud, fuerzas de seguridad y equipos territoriales— y también a personas que hayan cursado la enfermedad en temporadas recientes.

Vacunación disponible (2 dosis para mayores de 4 años en algunas provincias)

En este sentido, los centros de referencia son el CEMAFÉ en la ciudad de Santa Fe y el Hospital Provincial Geriátrico en Rosario, aunque las autoridades recomiendan consultar en el vacunatorio más cercano para verificar disponibilidad.

MV